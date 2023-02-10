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Границу России и Казахстана потрясло землетрясение

Границу России и Казахстана потрясло землетрясение
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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на российско-казахстанской границе.

Землетрясение близ Катон-Карагая было зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС Казахстана в 18:35 по местному времени.

Как заявили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился на границе Казахстана и России, неподалеку от Катон-Карагая в Восточном Казахстане.

Отмечается, что магнитуда землетрясения составила 4,4, очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение магнитудой 5,4 произошло 6 февраля на юге Казахстана.

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