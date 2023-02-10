Никто никуда не уходит: Россия приводит Армению в чувство 

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Сергей Лавров потребовал от Арарата Мирзояна выполнения обязательств, взятых на себя Арменией по четырем трехсторонним документам, подписанным ею с Азербайджаном и Россией. Посол Сергей Копыркин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия из Армении не уйдет.

После озвученного накануне замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым заявления о готовности Москвы провести встречу министров иностранных дел Азербайджан и Армении, армянский министр Арарат Мирзоян позвонил сегодня российскому коллеге Сергею Лаврову.



Слова Рябкова, как писал ранее "Вестник Кавказа", являлись прямым посланием Еревану о необходимости прекратить блокаду армяно-азербайджанского урегулирования и вернуться за стол переговоров с Баку. Согласно сообщению МИД России о звонке Мирзояна, Лавров сказал ему то же самое. Примечательно, что МИД Армении еще не опубликовал свою версию беседы, а значит, она пошла не по тому сценарию, на который рассчитывали в Ереване.

Армения должна России

Известно, что Лавров сообщил о важности немедленного возвращения Армении к выполнению ее обязательства по Трехсторонним заявлениям от 9-10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также от 31 октября 2022 года – то есть всех четыре документов, принятых при российском посредничестве. Так Россия указала Армении и на то, что российский формат урегулирования является безальтернативным, и на то, что Ереван должен лично Москве сделать все, под чем подписал премьер-министр Никол Пашинян.



Последнее является весьма существенным моментом, поскольку власти Армении строят торможение послевоенных процессов на ожидании, что никто, кроме Азербайджана, не будет подгонять их в выполнении обязательств по согласованным документам, а Азербайджану они будут стараться найти противовес среди внерегиональных игроков. Отсюда, в частности, скандальное появление на армянской земле двухлетней Миссии наблюдателей ЕС. Однако сегодня Россия на высоком уровне сообщила, что Армения в долгу не только перед Азербайджаном, но и перед своим союзником.



Сергей Лавров также напомнил, о каких конкретно долгах идет речь – о деблокаде и транспортных коммуникаций, и экономической активности на Южном Кавказе, о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, о подписании мирного договора и работе по формированию общественного и политического диалога с Баку. Характерно, что в сообщении МИД РФ ни слова не сказано о ситуации на Лачинской дороге в Азербайджане, чему можно было бы удивиться, поскольку Ереван поднимает эту тему, не имеющему никакого отношения к Армении, на любых площадках. Так выглядит отказ Москвы от фальшивой региональной повестки армянских властей.

Россия не уйдет из Армении

Российское государство настаивает на том, чтобы команда Никола Пашиняна прекратила сочинять поводы для саботажа армяно-азербайджанского урегулирования, а также закончила с поиском альтернативных союзников. Помимо Сергея Лаврова привести власти Армении в чувство сегодня попытался и российский посол в Ереване Сергей Копыркин, подчеркнув, что об уходе России из Южного Кавказа не может быть речи в принципе, в том числе потому, что она является одной из региональных стран.



Он также сообщил, что Россия не будет понижать уровень отношений с Арменией (к чему стремятся Никол Пашинян и его сторонники), в связи с чем слова об уходе Москвы из РА относятся к категории спекуляций. Сергей Копыркин призвал мечтающих о разрыве российско-армянских контактов не путать политические домыслы и реальную жизнь. Данный призыв является как никогда своевременным, поскольку армянские власти никак не могут избавиться от иллюзий о своих возможностях, а также своих интересах – несмотря на все и дипломатические, и военно-политические стимулы, они продолжают вести себя деструктивно по отношению и к союзникам, и к собственной стране.



Свидетельством этого стали сегодняшние переговоры Арарата Мирзояна со спецпредставителем МИД России по урегулированию армяно-азербайджанских отношений Игорем Ховаевым. Хотя Москва ясно дала понять, что тема Лачинской дороги является внутренним делом Азербайджана, решаемым в сотрудничестве с российскими миротворцами, Мирзоян все равно поднял ее на встрече с Ховаевым. Также Мирзоян традиционно для Еревана обвинил Азербайджан во всех прегрешениях, которые совершают сами власти Армении. После этого стало ясно, что приводить команду Никола Пашиняна в чувство придется еще довольно долго.



Однако времени на это нет. Азербайджан не раз подчеркивал, что армяно-азербайджанское урегулирование должно активно продвигаться к подписанию мирного договора. Сейчас той же позиции после откровенного срыва Арменией переговоров придерживается и ключевой посредник в послевоенных процессах на Южном Кавказе – Россия. Западным силам не интересно поддерживать Ереван, им интересно лишь собственное присутствие в регионе, а потому у Никола Пашиняна сейчас не осталось ничего, кроме иллюзий. Возможно, и иллюзий у него тоже нет, но что тогда заставляет Армению по-прежнему тормозить диалог с Азербайджаном?

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