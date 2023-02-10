Верховный суд: бренды Dior и Chanel не получат компенсацию с россиянки, торговавшей подделками

Опубликовано: 10 фев. 15:38 (UTC+3 MSK)

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Суд счел маловероятным, что клиенты жительницы Ставрополья, купившие у нее контрафакт Dior и Chanel по привлекательной цене, могли бы приобрести оригинальные брендовые изделия.

Решение о взыскании с предприимчивой жительницы Ставропольского края упущенной выгоды брендов Dior и Chanel отменено решением Верховного суда.

Женщина продавала поддельные брендовые солнечные очки, за что была привлечена к ответственности. Бренды Dior и Chanel подали в арбитражный суд иск, требуя компенсации упущенной выгоды. Иск люксовых брендов был удовлетворен судами первых инстанций, после чего гражданка обратилась в Верховный суд. По ее мнению сумма компенсации (125 тыс рублей) несоразмерна, а ущерб брендам не доказан.

Согласно решению суда, взыскание упущенной выгоды в данном деле является чрезмерной и необоснованной мерой. Бренды не могут доказать, что люди, купившие у предпринимательницы поддельные очки, при других обстоятельствах приобрели бы оригинальный товар по полной цене.

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