Верховный суд: бренды Dior и Chanel не получат компенсацию с россиянки, торговавшей подделками

Решение о взыскании с предприимчивой жительницы Ставропольского края упущенной выгоды брендов Dior и Chanel отменено решением Верховного суда.
Женщина продавала поддельные брендовые солнечные очки, за что была привлечена к ответственности. Бренды Dior и Chanel подали в арбитражный суд иск, требуя компенсации упущенной выгоды. Иск люксовых брендов был удовлетворен судами первых инстанций, после чего гражданка обратилась в Верховный суд. По ее мнению сумма компенсации (125 тыс рублей) несоразмерна, а ущерб брендам не доказан.
Согласно решению суда, взыскание упущенной выгоды в данном деле является чрезмерной и необоснованной мерой. Бренды не могут доказать, что люди, купившие у предпринимательницы поддельные очки, при других обстоятельствах приобрели бы оригинальный товар по полной цене.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, какое решение принял суд по делу об икре и дочери Пашиняна.