Мария Захарова: Россия одной из первых пришла на выручку Турции и Сирии 

Опубликовано: 10 фев. 15:26 (UTC+3 MSK)

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала корреспонденту "Вестника Кавказа" о том, какую долговременную помощь планирует Москва предоставить Турции и Сирии, пострадавшим от землетрясения.

В настоящее время Россия в своей помощи пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии сконцентрирована на разборе завалов и спасении заблокированных под обрушившимися домами людей – об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа", рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приоритетные усилия и властей указанных стран, и международного сообщества сконцентрированы в настоящее время на скорейшем разборе завалов, спасении людей и оказании необходимой помощи пострадавшим", - прежде всего сказала она.

"Мы одними из первых пришли на выручку турецкому и сирийскому народам в целях скорейшей ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Наши контингенты находятся в зонах бедствий, одни из наиболее крупных по количеству участников и техническому оснащению. Ни в коем случае не хочу показать нас с лучшей стороны, это лишь констатация факта", - подчеркнула Мария Захарова.

"Объективным показателем эффективности работы наших спасателей стали неоднократные случаи извлечения из-под завалов живых людей даже по прошествии нескольких суток после обрушения зданий", - добавила официальный представитель МИД России.

"Параметры дальнейшего содействия пострадавшим в результате землетрясения странам, включая восстановление разрушенных городов, будут определяться после первого этапа проведения спасательных операций и, конечно, после оценки местными властями масштабов ущерба, объемов необходимой помощи и формы ее реализации", - заключила Мария Захарова.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Мария Захарова приветствовала переговоры Азербайджана и Армении при участии Грузии с условием, что грузинская площадка не будет использована для проведения деструктивной политики Запада.