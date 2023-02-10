Поток туристов из России в Израиль растет

Опубликовано: 10 фев. 14:52 (UTC+3 MSK)

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В январе российские туристы в Израиле заняли второе место по потоку.

Россия вошла в лидеры стран по турпотоку в Израиль в январе 2023 года, говорится в сообщении израильского Минтуризма.

Больше всего туристов в Израиль в январе прибыло из США - 73,4 тыс человек, Россия занимает второе место - 18,8 тыс гостей, Франция замыкает тройку - 14,1 тыс. Следом расположились Великобритания и Италия, жители этих стран также любят отдыхать в Государстве Израиль.

По данным Минтуризма страны, в январе в Израиль прибыло 257,4 тыс иностранных гостей, это чуть меньше рекорда, установленного в 2019 году, до пандемии. Туристическая отрасль в Израиле восстанавливается хорошими темпами, и может установить новый рекорд в текущем году.

Россияне традиционно много путешествуют в январе в связи с длинными новогодними праздниками. Этой зимой главными направлениями стали Турция - 28%, Армения - 16%, Израиль и Азербайджан - по 7%, Узбекистан - 5%.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», на следующей неделе между Махачкалой и Тель-Авивом начнут выполняться прямые авиарейсы.