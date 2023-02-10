Три азербайджанских литературных классика

Читайте нас в Дзен Новости Google News

История и культура Азербайджана неразрывно связана с цивилизациями Ближнего Востока. В VII веке до н.э. на этих территориях располагалось Мидийское царство, которое позднее стало частью Ахеменидской державы. Именно поэтому авторы, творчество которых относят к азербайджанской поэтической традиции, долгое время писали на арабском и персидском языках.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, почему 12 октября в Иране называют Днем Хафиза, об авторе поэмы "Шахнаме" Фирдоуси, об Имадеддине Насими, а также о Кавказе Павла Флоренского. Сегодня поговорим о трех авторах, повлиявших на становление азербайджанской литературы с VII до XIII века.

Маниса Хатун Мехсети Гянджеви (1098-1188)

О поэтессе Мехсети Гянджеви сохранилось мало информации. Многие факты ее биографии известны благодаря произведению "Амир Ахмед и Мехсети". Из этого дастана читатель узнает, что автор родилась в Гяндже, там же получила образование. Мехсети Гянджеви хорошо разбиралась в музыке и литературе Востока. Она прославилась своими стихами в юном возрасте, а также участвовала в поэтических собраниях при дворе султана, который дал ей прозвище Величайшая. Подлинное изображение поэтессы, а также многие ее произведения не сохранились. Полагают, что сборник ее стихов пропал еще в конце XV века.

До наших дней дошли лишь четверостишия (рубаи), которые были собраны из разных источников, например, из упомянутого ранее дастана "Амир Ахмед и Мехсети". Особое место в стихах Мехсети Гянджеви занимает любовная лирика. Она выступала в защиту прав и свобод женщин Востока. Свои произведения писала на персидском языке. Работы Гянджеви переведены на иностранные языки. В 1982 году в родном городе поэтессы был воздвигнут памятник в ее честь, а в 2013 году в штаб-квартире ЮНЕСКО отмечался ее 900-летний юбилей. В этом же году выпустили памятную марку. Позднее Фонд Гейдара Алиева выступил с инициативой открытия Центра Мехсети Гянджеви в ее родной Гяндже.

Хагани Ширвани (1120 – 1199)

Хагани Ширвани родился в Шамахе. Способности к поэзии обнаружились у Хагани с раннего возраста. Этим он привлек внимание общества и был принят на службу во дворец, где ему и предложили взять псевдоним Хагани. Первые произведения автора посвящены смерти дяди, который в свое время заменил ему отца. За свою жизнь Хагани посетил множество городов, результатом его странствий стали произведения "Дар двух Ираков", из которого читатель узнает некоторые факты из биографии автора, и "Развалины Медаина", где Хагани размышляет о судьбе разных народов.

В поэме "Подарок двух Ираков" он осознал бесперспективность жизни и деятельности во дворце, где поэту было трудно сохранить свою духовную самостоятельность и закрывать глаза на деспотичные поступки Ахситана. Будучи приближенным к власти предержащим, трудно выражать в стихах свое свободомыслие, поэтому поэт бежал из дворца, но был пойман и брошен в тюрьму, где писал стихи, ставшие известными как "тюремные". После освобождения поэт он отправился в Тебриз, где и прожил до конца жизни. Ширвани оставил богатое литературное наследие: помимо сборника ("дивана"), который включает в себя несколько тысяч стихов, сохранились и письма Хагани знатным людям.

Низами Гянджеви (1141 – 1209)

Точных данных о дате рождения автора нет. Однако в своей поэме "Хосров и Ширин" Низами пишет, что ему было 40 лет перед тем, как он начал работу над текстом, а также, что он был рожден "под знаком Льва". Из этой информации и был сделан вывод о годе рождения автора.

Низами получил превосходное образование, благодаря которому выделялся на фоне своих литературных коллег, поэтому его часто называл "хаким" ("мудрец"). Так, в поэме "Семь красавиц" автор использует свои знания в астрологии и астрономии, говоря о рождении Бахрама. Писал низами на персидском языке. Доподлинно известно, что он не был придворным поэтом, так как ему была важна свобода творчества. Однако некоторые произведения поэт все-таки посвящал правителям того времени. В своих работах Низами критикует деспотизм и произвол, осуждает пороки, высоко оценивает мораль простых людей. Известность автору принесла "Пятерица" ("Хамсе"). К ней относят поэмы "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц" и "Искандер-наме". В основу поэмы "Лейли и Меджнун" Низами положил старинную восточную легенду о несчастной любви. В честь 880-летия со дня рождения автора президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2021-й Годом Низами Гянджеви.