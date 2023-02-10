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Новым главой российской таможни стал Руслан Давыдов

Новым главой российской таможни стал Руслан Давыдов
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Владимир Булавин покинул занимаемый пост спустя 7 лет после назначения. Новым главой ФТС стал его заместитель Руслан Давыдов.

Заместитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назначен временно исполняющим обязанности главы ФТС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе также сказано, что возглавлявший таможенную службу Владимир Булавин "освобожден от этой должности, так как достиг 70 лет.

Владимир Булавин занимал пост руководителя ФТС с 2016 года.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году ФТС перестала публиковать статистику по импорту и экспорту на фоне введения санкций со стороны западных стран.

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