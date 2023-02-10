Ключевая ставка в России осталась на уровне 7,5%

Опубликовано: 10 фев. 14:08 (UTC+3 MSK)

Россия начинает год с ключевой ставкой 7,5%, ЦБ РФ оставляет ставку на этом уровне уже три заседания подряд.

Первое в 2023 году заседание Центробанка России состоялось 10 февраля, на нем было решено сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Ключевая ставка была снижена с 8% до 7,5% 16 сентября прошлого года и с тех пор остается неизменной.

Отметим, что регулятор предупреждает о возможности скорого повышения ставки, это объясняется с ростом проинфляционных рисков. Следующее заседание назначено на 17 марта.

Согласно пресс-релизу ЦБ РФ, инфляционные ожидания граждан и бизнеса снизились, но все еще остаются высокими. Текущие темпы прироста цен возрастают, но остаются умеренными в части устойчивых компонентов.

Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку на уровне 7-9% в этом году, в 2024-м ниже, от 6,5% до 7,5%.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Центробанке рассказали, что помогло быстро снизить ключевую ставку.

По мнению председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к концу 2023 года ключевая ставка может опуститься до 6,5%.