Казахстан стоит на пороге острого дефицита школ

Опубликовано: 10 фев. 13:14 (UTC+3 MSK)

К 2025 году в Казахстане нехватка мест в школах может превысить 1 млн, многие из ныне работающих школ были построены 70 лет назад и требуют замены.

В Казахстане необходимо срочно начать строить и вводить в эксплуатацию новые школы, иначе через два года дефицит ученических мест достигнет 1,2 млн.

Что сейчас со школами?

В настоящее время дефицит мест в школах составляет 240 тысяч, сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова. При этом свыше 500 школ в республике были построены 50 и даже 70 лет назад, старые здания нуждаются либо в замене, либо в капитальном ремонте.

Не решена проблема обучения в три смены, в таком режиме в Казахстане работают 148 школ.

Почему ситуация ухудшится?

Дефицит школ растет на фоне увеличения рождаемости. В республике, несмотря на общемировой тренд снижения рождаемости, молодые семьи активно заводят детей, многие семьи многодетные, спрос на школы будет только расти в ближайшие годы.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», в Казахстане в этом году открылась школа, построенная на деньги, конфискованные у коррупционеров.