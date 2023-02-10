Новый скачок: коронавирусом заразились 12,4 тыс россиян

10 фев. 12:13 (UTC+3 MSK)

Яндекс Google Читайте нас в Дзен

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом, установлен новый рекорд с начала года, в Москве выявили почти 3 тыс заболевших.

За сутки в России COVID-19 диагностирован у 12 392 человек. Подъем заболеваемости наблюдается с 1 февраля.

В Москве за 24 часы подтвердили 2 952 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 224, в Московской области - 398. В Краснодарском крае заболели ковидом 202 человека, в Ставропольском крае - 223, в Крыму - 37, в Дагестане - 24, в Кабардино-Балкарии - 38, в Адыгее - 13, в Карачаево-Черкесии - 16, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 14, в Ингушетии - 2.

Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 22 047 525 случаев заболевания.

Госпитализированы за сутки 1 358 пациентов. Выздоровели 7 503 человек, с начала пандемии россияне побороли вирус 21 417 631 раз.

За сутки пандемия унесла 37 жизней, за все время умерло 395 484 человека.

Ранее «Вестник Кавказа» писал, что россияне в конце зимы продолжают болеть не только коронавирусом, но и гриппом, который также вызывает пневмонию.