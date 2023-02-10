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За два года свои двери для туристов откроют 700 предприятий России

За два года свои двери для туристов откроют 700 предприятий России
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За два года количество предприятий, которые станет доступны для экскурсий, достигнет 700.

В 2022 году у туристов появилась возможность посещать с экскурсиями около 400 промышленных предприятий в России. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

Там отметили, что в рамках проекта "Открытая промышленность", который был запущен совместно с министерством промышленности и торговли, запустили экскурсии на Саяно-Шушенскую Гидроэлектростанцию, космодром "Восточный", объекты компаний "Газпром", "Сибур" и многие другие.

В общей сложности за год эти предприятия посетили 900 тыс человек.

Самым большим спросом у посетителей пользуются предприятия молочной промышленности, а также предприятия, производящие кондитерские изделия. В этом году для запустят экскурсии еще на 300 предприятиях, добавили в АСИ.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в 2022 году в Дагестане анонсировали новые меры поддержки легкой промышленности.

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