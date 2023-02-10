Ахматова, велоэкскурсия и кокошники - чем удивит «Коломенское»?

10 фев. 11:43 (UTC+3 MSK)

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Музей-заповедник «Коломенское» в Москве празднует 100-летие, новая программа включает выставку шедевров, экскурсии на велосипедах и многое другое.

Столичный музей-заповедник «Коломенское» 10 февраля празднует 100-летие.

Основателем музея, который горожане с удовольствием посещают в любое время года, является Петр Барановский. «Петр Дмитриевич исследовал сотни памятников народной архитектуры — от Белого моря до Азербайджана», - поделилась директор «Коломенского» Марина Люльчук.

В юбилейный год музей подготовил пять интересных выставок и три уникальные экскурсии.

Что интересного в «Коломенском»?

В музее-заповеднике находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО - церковь Вознесения. Она впервые упоминается в 1532 году и, по легенде, построена в честь рождения будущего царя Ивана Грозного.

Бывшую царскую резиденцию на берегу Москвы-реки жители и гости Москвы любят за возможность одновременно знакомиться и с природой, и с историей, и с архитектурой. Неизменный хит весны - цветущий яблоневый сад.

В этом году в мае начнет работать главная выставка года «Коломенское. Шедевры коллекции», в нее войдут сокровища русского и европейского искусства.

Также весной откроется выставка «Кокошник. Традиции красоты», а в конце лета - выставка, посвященная Анне Ахматовой, которая очень любила «Коломенское».

Велоэкскурсия и царские маршруты

В честь 100-летия «Коломенское» запускает 3 новые экскурсии.

Уже сейчас можно посетить историческую экскурсию о деятельности архитектора Петра Барановского.

Летом в музее-заповеднике стартует пешая экскурсия по любимым маршрутам царей «Знакомьтесь: Коломенское». Любителей активного отдыха заинтересует летняя велоэкскурсия «Путешествуем на велосипедах. 100-летию музея посвящается».

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