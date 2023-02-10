Почему нужно провести отпуск в Ставрополе?

10 фев. 11:32 (UTC+3 MSK)

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Посетить старейший русский театр на Кавказе, отведать блюда традиционной кухни и потрогать редкий кактус.

Российские туристы все чаще отдают предпочтение городам-курортам Северного Кавказа. И не случайно, что все большей популярностью начинает пользоваться столица Ставропольского края, где гостей ждут театры, рестораны с кухней народов Кавказа, памятники архитектуры и воинской славы, а также многочисленные парки.

Что посмотреть в Ставрополе в первую очередь

Гигантский светомузыкальный фонтан. Самый большой светомузыкальный фонтан Юга России находится на Владимирской площади Ставрополя. Фонтан окружают символизирующие федеральные округа РФ восемь статуй, за спиной которых бьют разноцветные струи воды. Вокруг фонтана оборудованы смотровые площадки.

Старейший русский театр на Кавказе. Построенный в 1845 году театр драмы имени М. Ю. Лермонтова, является старейшим русским театром на Кавказе. Сейчас в репертуаре театра спектакли отечественных и зарубежных классиков, детские постановки и мюзиклы.

Краеведческий музей. Узнать об истории Ставрополя начиная от каменного века и до наших дней, познакомиться с традициями, бытом, фольклором населяющих регион народов можно посетив Краеведческий музей города, фонд которого насчитывает более 300 тыс предметов.

Где отдохнуть на природе в Ставрополе

Вековые дуб и колесо обозрения ждут туристов в Центральном парке Ставрополя. Здесь каждый найдет прогулочный маршрут по душе – в центре парка находятся площадки с аттракционами, а в глубине скрывается усадьба XIX века, окруженная дубовыми и липовыми аллеями.

Редкими растениями из разных уголков мира можно полюбоваться в ботаническом саду им. В.В. Скрипчинского. На территории сада находится лаборатория тропических и субтропических растений, с обширными коллекциями кактусовых и орхидных семейств.

В мини-отпуск москвичам и гостям столицы "Вестник Кавказа" рекомендует отправиться в «Коломенское», где гостей будет ждать выставка о творчестве Анны Ахматовой, велоэкскурсии и церковь Ивана Грозного.