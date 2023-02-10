Новак допустил снижение нефтедобычи в России

10 фев. 9:59 (UTC+3 MSK)

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Правительство России займется оценкой рисков сокращения нефтедобычи из-за лимита цен.

Вице-премьер России Александр Новак допускает, что на фоне введенного странами Европейского союза и "Большой семеркой" (G7) в РФ может снизиться нефтедобыча.

Он подчеркнул, что такой риск действительно существует, и в ближайшее время власти будут оценивать его.

Ранее Новак отмечал, что из-за лимита на цен и ответного запрета поставок Россия может снизить добычу в начале 2023 года на 500-700 тыс баррелей в сутки (или на 5-7%).

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в декабре 2022 года ЕС и G7 ввели потолок цен на российскую нефть, а в феврале этого года – на нефтепродукты. Ответные меры РФ на введенный потолок цен на нефть вступили в силу с первого числа текущего месяца.

По итогам 2022 года нефтедобыча в России достигла 535 млн тонн (рост на 2%).