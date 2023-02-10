14 человек извлекли из-под завалов в Новосибирске

10 фев. 7:58 (UTC+3 MSK)

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В Новосибирске завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома.

Всего 14 человек спасены при разборе завалов после взрыва и обрушения в пятиэтажке в Новосибирске, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС.

В экстренном ведомстве отметили, что девятерых человек пришлось госпитализировать.

Ранее сообщалось, что площадь обрушения составила 200 кв. м. Сейчас на месте ведется расчистка двора от бетонных и металлических рухнувших конструкций.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Новосибирске рухнули два подъезда жилого дома.