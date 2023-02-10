Москве пообещали метель с порывистым ветром

10 фев. 7:22 (UTC+3 MSK)

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Согласно прогнозам синоптиков сегодня в столичном регионе будет метель.

Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды в Москве и Подмосковье, согласно которому сегодня в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ветер порывистый, не исключен небольшой снег.

Столбики термометров днем будут находиться на отметке в -3 градуса, ночью – похолодает на один градус.

В Московской области днем -5, а ночью похолодает до -7. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в столичный регион приходит оттепель.