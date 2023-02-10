Москве пообещали метель с порывистым ветром

Согласно прогнозам синоптиков сегодня в столичном регионе будет метель.
Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды в Москве и Подмосковье, согласно которому сегодня в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ветер порывистый, не исключен небольшой снег.
Столбики термометров днем будут находиться на отметке в -3 градуса, ночью – похолодает на один градус.
В Московской области днем -5, а ночью похолодает до -7. Ветер юго-западный с порывами до 15 м/с.
Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в столичный регион приходит оттепель.