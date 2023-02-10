Азербайджан отправил в Турцию очередную партию гумпомощи

10 фев. 7:11 (UTC+3 MSK)

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Новая партия помощи от Азербайджана была направлена в Турцию.

Машины специального назначения с очередной гуманитарной помощью министерства по чрезвычайным ситуациям выехали в Турецию для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения.

По данным МЧС Азербайджана, всего на 16 автомобилях министерства отправлено 830 палаток для размещения пострадавших от землетрясения и 279 обогревателей.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, что ликвидировать последствия страшного землетрясения в Турции помогают более 700 азербайджанских спасателей.