Грязевые вулканы захлестнут Кубань?

10 фев. 6:25 (UTC+3 MSK)

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Землетрясение в Турции может разбудить грязевые вулканы на Кубани

После разрушительного землетрясения в Турции в Краснодарском крае могут «проснуться « грязевые вулкан, предупреждает региональная администрация.

Как отметила геолог Татьяна Любимова, эти процессы тоже связаны с аномальным высоким давлением, создающимся внутри земли. По ее словам, не исключено, что отклики будут на Кубани, а именно возможная активизация грязевых вулканов. Всего на территории края их насчитывается около трех десятков.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что рекордный водопад Учан-Су сковал лед в Крыму.