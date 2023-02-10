ФИФА назвала, кто входит в тройку лучших тренеров 2022 года

10 фев. 4:05

В число претендентов на звание лучшего тренера прошлого года вошли два клубных специалиста и один наставник, возглавляющий сборную.

Международная федерация футбола (ФИФА) озвучила тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года.

По версии организации, в Топ-3 входят главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони (Аргентина), наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (Испания) и Карло Анчелотти (Италия), возглавляющий "Реал" Мадрид.

Под руководством Скалони сборная Аргентина стала победителем чемпионата мира в Катаре. Гвардиола во второй раз подряд привел "Манчестер Сити" к чемпионству в Англии, а также завоевал с командой Кубок английской лиги.

Карло Анчелотти выиграл с "Реалом" чемпионат Испании, стал обладателем Суперкубка Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в марте текущего года в Кигали (Руанда) будет избран новый президент ФИФА.