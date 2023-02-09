Мастера грузинского многоголосия из ансамбля "Рустави" отправляются на гастроли

9 фев. 23:00

Знаменитый ансамбль "Рустави" даст концерты в трех городах Германии и Польши. В программу входят народные номера, а также композиция авторства Дэвида Брюса.

Выступления грузинского ансамбля народной песни и танца "Рустави" состоятся в ближайшие дни в ФРГ, а также Польше. Детали рассказал его художественный руководитель.

По словам Георгия Натрошвили, кроме фольклорных песен и танцев, зрителей ждет "изюминка" - произведение композитора Дэвида Брюса.

Расписание концертов

Первый город, в который приедет ансамбль, - Берлин, там выступление пройдет 12 февраля. Далее, 14 февраля, артистов ждут в Варшаве. Завершится мини-турне на следующий день в Гамбурге.



Об ансамбле "Рустави"

Гастроли коллектива проходят как в Грузии, так и за границей. Ансамбль посетил свыше 80 стран по всему миру с более чем 5 тысячами концертов.

Все исполнители обучены искусству полифонического пения. На выступлениях ансамбля звучат и произведения фольклора, и церковные песнопения.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в Баку в пятницу 10 февраля состоится концерт Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли.