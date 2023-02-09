Путин обсудил с главой Минтранса развитие авиации в России

9 фев. 23:58

Встреча президента с министром прошла в завершение Дня гражданской авиации России. На ней обсуждались развитие автомобильных и железнодорожных дорог, авиационная отрасль, а также портовая инфраструктура.

В четверг состоялась встреча президента России Владимира Путина и министра транспорта Виталия Савельева.

В частности, на ней были подведены итоги работы Минтранса в 2022 году, включая меры, которые были приняты на фоне антироссийских санкций. Кроме того, Путин и Савельев поговорили о развитии автомобильных и железнодорожных дорог, а также о портовой инфраструктуре.

Особое внимание было уделено развитию авиационной отрасли.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января в Минтрансе сообщили, что РФ обладает всеми необходимыми запчастями для самолетов.