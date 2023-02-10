Кубанские курганы будет охранять государство 

10 фев. 2:43

Российские власти намерены сохранить кубанские курганы, внеся их в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Почти 30 курганов Северского района Кубани стали объектами госреестра объектов культурного наследия народов России: их внесли в реестр для дальнейшего сохранения, сообщили в пресс-службе администрации края.

Кубань лидирует в стране по количеству объектов археологического наследия различных исторических эпох от палеолита до позднего средневековья, поэтому министерство культуры РФ и приняло такое решение на основании заключений историко-культурных экспертиз, передает "Интерфакс".

Сейчас реестр насчитывает более 5 тыс памятников археологии, находящихся на территории Кубани - это городища, курганы, дольмены, древние некрополи, крепости и храмы.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что при раскопках в Динском районе Кубани археологи нашли элитное погребение возрастом около двух тысяч лет, которое обнаружили при исследовании кургана, расположенного у станицы Старомышастовской.