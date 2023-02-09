Российские военные спасли из-под завалов в Сирии 47 человек

9 фев. 23:38

Военнослужащие РФ спасли в Сирии 47 человек, работы на завалах после землетрясения продолжаются.

С начала спасательных работ в Сирии российским военным удалось извлечь живыми из-под завалов 47 человек. Об этом рассказал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Военнослужащие РФ с 6 февраля заняты ликвидацией последствий катастрофического землетрясения. В настоящее время они продолжают разбор завалов в трех сирийских провинциях: Латакия, Алеппо и Хама. С начала работ они спасли 47 человек, сказал Егоров. Также российские военные оказали медпомощь 225 лицам. Пострадавшему населению раздали 38,5 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Латакию прибыл экстренный гуманитарный груз с авиабазы Хмеймим ВКС России.

Погибшими в результате землетрясения в Сирии числятся 1 347 человек, пострадавших в разы больше. Минздрав Сирии просит помощи у международных организаций.

Сотрудники МЧС РФ трудятся в пострадавших районах Сирии круглосуточно, за сутки они извлекли из-под завалов 12 тел.