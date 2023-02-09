АФФА попробует летом натурализовать российского полузащитника

9 фев. 23:43

АФФА планирует вернуться к вопросу натурализации Аяза Гулиева после текущего сезона. Пока хавбек сконцентрирован на выступлении за "Химки".

Вопрос натурализации полузащитника подмосковных "Химок" Аяза Гулиева отложен до лета 2023 года. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.



АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) по-прежнему заинтересована в том, чтобы 26-летний хавбек обзавелся азербайджанским паспортом.



В нынешнем сезоне Гулиев провел за "Химки" 10 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись в них одной результативной передачей.



Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", впервые о планах АФФА натурализовать Аяза Гулиева стало известно в конце 2022 года.