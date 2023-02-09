Свыше 17 тыс жизней унесло землетрясение в Турции

9 фев. 22:04

В Турции число погибших в результате землетрясения, произошедшего в понедельник, превысило 17 тыс человек.

Управление по ликвидации стихийных бедствий Турции (AFAD) информирует о том, что в стране в результате стихийного бедствия погибли 17 134 человека. По данным Минздрава Турции, жертв уже 17 406.

Данные AFAD о 17 134 жертвах актуальны на 20.50 четверга, 9 февраля. По их сведениям, пострадали при землетрясении 70 347 человек, по оценкам Минздрава - 71 866.

Землетрясение, произошедшее 6 февраля по количеству жертв вышло на уровень Измитского землетрясения, потрясшего Турцию в 1999 году, тогда погибли 17 217 человек. Магнитуда того землетрясения составила 7,6 баллов, на 0,1 ниже, чем у произошедшего на этой неделе.

В Турции объявлен семидневный траур.

Подземные толчки также привели к катастрофическим последствиям в Сирии, сообщается о 1 347 погибших. Страна просит помощи у международного сообщества.