Россия займется развитием лоукостеров

9 фев. 21:04

В России поддержку получат бюджетные авиакомпании, по итогам 2022 года видно, что гражданам интересны лоукостеры, рассказал Владимир Путин.

В России продолжится развитие и поддержка лоукостеров, сообщил в четверг на встрече с представителями авиационной отрасли российский лидер Владимир Путин.

Президент отметил, что не каждый гражданин может позволить себе авиабилет в бизнес-класс или в первый класс. Объем авиаперевозок в большой степени зависит от цены билета.

О востребованности лоукостеров в России можно судить по тому факту, что авиакомпания "Победа" (группа «Аэрофлот») завершила даже "непростой 2022 год" с прибылью.

Бюджетные авиаперевозки востребованы, они должны быть и будут поддержаны, заключил президент.

Ранее "Победа" отказалась менять подход к багажу и ручной клади, невзирая на решение суда. После этого стало известно, что Ространснадзор и "Аэрофлот" договорились поменять правила провоза ручной клади в самолетах.

По данным Минтранса РФ, средняя цена авиабилетов эконом-класса в стране в 2022 году осталась на уровне предыдущего года, на некоторых направлениях перелет стал даже дешевле.