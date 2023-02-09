АФФА пожертвовала средства для помощи пострадавшим во время землетрясения в Турции

9 фев. 19:54

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана передала Турции $26,5 тыс для помощи пострадавшим от землетрясений. По последним данным, жертвами подземных толчков стали свыше 16 тыс человек, ранены 66 тыс.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) перевела Турции средства, предназначенные для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом говорится в сообщении на сайте АФФА.

В общей сложности организация перевела на счет Турецкой футбольной федерации, открытый для пострадавших от землетрясения, 500 тыс турецких лир (около $26,5 тыс).

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. В результате подземных толчков погибли более 16,5 тыс человек, ранены – более 66 тыс.