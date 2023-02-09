Стало известно, где похоронят погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана

9 фев. 20:15

В результате землетрясения в Турции погибли четыре гражданина Азербайджана. Тела трех из них доставят на родину, одни похороны состоятся в Турции.

В министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что четыре гражданина погибли в Турции, тела троих будут отправлены на родину для погребения.

Жертвами мощнейшего землетрясения в Турции стали четыре азербайджанские женщины: Буниятова Наиля Айдын гызы (1980 год рождения), Мамедова Севиндж Эльдар гызы (1975 год рождения), Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы (1973 год рождения), Карлы Лейла Вахид гызы (1976 год рождения). В МИД Азербайджана рассказали, что связались с семьями погибших. Родные погибшей Карлы решили похоронить ее в Турции. Тела остальных погибших гражданок будут отправлены в Азербайджан, ведомство принимает необходимые меры.

Всего в Турции по последним данным жертвами стихийного бедствия стали 16 546 человек. Власти Азербайджана направили в братскую республику помощь и приняли решение об эвакуации своих граждан - студентов и людей, которые нуждаются в помощи.

Землетрясение и серия афтершоков произошли в понедельник, о погибших сообщается также в Сирии.