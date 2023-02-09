Генсек ООН призвал отодвинуть санкции в сторону и помочь Сирии

9 фев. 18:58

Санкции не должны мешать оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии, считает генсек ООН. Жертвами подземных толчков к настоящему времени стали более 1,2 тыс человек.

Санкции не должны препятствовать оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии, пострадавшим в результате землетрясения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Таким образом он ответил на вопрос о том, должны ли на фоне землетрясения должны быть сняты односторонние ограничительные меры.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Подземные толчки также были зафиксированы в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Тартус и Хама. В результате землетрясения в Сирии погибли более 1,2 тыс человек, сотни зданий оказались разрушены.

После землетрясения власти Сирии попросили международное сообщество оказать помощь в ликвидации последствий подземных толчков.