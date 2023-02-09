Турция и Сирия сообщили о росте числа жертв землетрясения

9 фев. 19:31

На данный момент сообщается, что в Турции в результате землетрясения погибли свыше 16,5 тыс человек, в Сирии - свыше 1,3 тыс человек.

В Турции число жертв стихийного бедствия увеличилось до 16 546, ранены 66 132 человек, поделился президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Килис. Ранее в четверг он побывал в Османие, где рассказал, что погибшими признаны 16 170 человек.

В Сирии, по которой землетрясение также нанесло сокрушительный удар, число погибших достигло 1 347 человек.

Глава Минздрава Сирии призвал международные организации предоставить стране помощь - медицинское оборудование и лекарства, "протянуть руку помощи в перед лицом гуманитарной катастрофы".

Землетрясение силой 7,7 балла произошло в понедельник, очаг залегал на территории Турции.