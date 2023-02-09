Россия доставила гумпомощь с авиабазы Хмеймим в Латакию

9 фев. 19:13

Российские военные направили гуманитарную помощь в пострадавшую от землетрясения Латакию в Сирии. Также с грузом прибыли медики.

В Латакию прибыл экстренный гуманитарный груз с авиабазы Хмеймим ВКС РФ.

Российские военные направили в регион, пострадавший от землетрясения продовольствие, в том числе рис, сахар, чай, подсолнечное масло. Продукты получат семьи, находящиеся во временных центрах проживания после стихийного бедствия.

Также в Латакию в четверг прилетели для осмотра пострадавших российские военные врачи, сообщает SANA.

Отметим, что в Сирии работают сотрудники МЧС России, они помогают извлекать из-под завалов тела.

Серия мощных землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 7,7, случилась в понедельник на юго-востоке Турции. В Сирии разрушены сотни домов, погибли в результате землетрясения свыше 1,2 тыс человек.

Как ранее сообщал «Вестник Кавказа», также Сирия получит гуманитарную помощь от Казахстана, она будет направлена по линии Организации исламского сотрудничества.