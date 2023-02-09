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ЕС работает над юбилейным пакетом санкций против России

ЕС работает над юбилейным пакетом санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза коснется политиков, военных, «пропаганды» и экспорта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в четверг на пресс-конференции на полях саммита Евросоюза в Брюсселе, что юбилейный пакет санкций ЕС против РФ будет включать экспортные запреты на 10 млрд евро. Также санкции будут введены в отношении политических и военных лидеров России.

Фон дер Ляйен добавила, что в ЕК внимательно выслушали лидера Украины Владимира Зеленского - он впервые очно участвует в саммите ЕС сегодня, - и намерены включить в десятый пакет рестрикции «против пропаганды» президента РФ Владимира Путина.

Отметим, как ранее сообщал «Вестник Кавказа», юбилейный пакет санкций в ЕС запланировали ввести к 24 февраля. Известно, что в десятый пакет могут войти санкции против российского каучука, что может серьезно сказаться на производителях автошин в Европе.

На прошлой неделе Евросоюз потребовал от Грузии ввести санкции против России, а также блокировать возможность улучшения отношений с Москвой и планы по возобновлению авиасообщения.

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