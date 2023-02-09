В Турции число жертв землетрясений достигло 16 170

9 фев. 17:40

В Турции продолжает расти число погибших в результате серии землетрясений, оно уже превысило 16 тыс человек, сообщают власти страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посещая в четверг зону землетрясения, рассказал, сколько человек погибли - в списке жертв 16 170 человек.

Выступая в провинции Османие турецкий лидер констатировал, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 16 170. Ранее стало известно, что сегодня Эрдоган посетит Газиантеп, Османие и Килис, понесшие катастрофические потери в результате землетрясений.

Пострадавших в разы больше, их число достигло 64 194.

Как сообщал «Вестник Кавказа», смертоносность землетрясения, приведшего к тысячам жертв в Турции и Сирии, можно объяснить несколькими факторами.

Траур по жертвам землетрясения в Турции продлится семь дней, до захода солнца 12 февраля.