Режиссеру Русской драмы в Баку - 75

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Сегодня главному режиссеру Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александру Шаровскому исполняется 75 лет.

В школе Шаровский занимался в театральном кружке, среди его ролей был даже Арбенин в лермонтовском "Маскараде", но об актерской профессии тогда не задумывался. Учился на факультете английского языка и литературы Азербайджанского государственного института иностранных языков, серьезно занимался футболом, однако полученная травма положила конец мечте о спортивной карьере.

Как Александр Шаровский стал актером

Актером Азербайджанского государственного театра юного зрителя Шаровский стал в 1967 году. "Мой приход в театр - это неожиданное решение", - признается он. В ТЮЗе работала девушка, которая нравилась Александру, и он решил показаться руководству театра. Молодого человека приняли; появились большие и интересные роли, такие как Жадов в "Доходном месте" Островского, Дон Гуан в пушкинском "Каменном госте". Но самой известной стала роль Д’Артаньяна в мюзикле "Три мушкетера", который поставил Юлий Гусман.

От актера к главному режиссеру

В театр имени Самеда Вургуна актер пришел в 1976 году. Играл ведущие роли в пьесах разных авторов и жанров, вскоре увлекся режиссурой, ставил и классику, и современную драматургию. "Постановка каждого нового произведения - это прыжок в неизвестность", - говорит Шаровский. Среди его режиссерских работ - "Лето и дым" Теннесси Уильямса, "Филумена Мартурано" Эдуардо Де Филиппо, "Визирь Ленкоранского ханства" Мирзы Фатали Ахундова, "Федра" Жана Расина, "Петля" Рустама Ибрагимбекова, чеховская "Чайка", "Нефтяной бум улыбается всем" Максуда Ибрагимбекова, "Королевские игры" Григория Горина.

Одна из недавних постановок - "И приходила женщина", посвященная памяти Таира Салахова и Максуда Ибрагимбекова. Премьера состоялась в марте 2022 года. "Мои великие друзья - Максуд Ибрагимбеков и Таир Салахов подарили мне свои последние работы", - рассказывает режиссер об истории создания спектакля. И поясняет: "Максуд - гениальный роман "И приходила женщина в черном", а Таир - два эскиза для спектакля".

В мае прошлого года в афише Русской драмы вновь появился лермонтовский "Маскарад" в постановке главного режиссера. Премьера этого спектакля в театре в ноябре 2013 года была приурочена к 200-летию Лермонтова, а главную роль исполнил сам Шаровский (как тут не вспомнить, что Арбенина он играл еще в драмкружке, а первым спектаклем, который он школьником посмотрел в Русском драматическом театре, был именно "Маскарад"). В возобновленном спектакле главные роли получили молодые актеры. "Очень важно оставлять классику в репертуаре театра и передавать ее как эстафету молодым", - объясняет свое решение режиссер.

Русский драматический театр в культурной жизни Баку

В Баку к Русскому драматическому театру традиционно существует особенное отношение, отмечает Шаровский и приводит в качестве примера свою семью. "Родители говорили: "Сегодня идем в Русскую драму!" - и это всегда было событием", - вспоминает он. "Баку остается таким же русскоязычным, как и азербайджаноязычным городом, как это было тридцать-сорок тому назад", - говорит режиссер, подчеркивая, что у Русского драмтеатра всегда есть свои зрители, которые не пропускают ни одной премьеры. "Я очень благодарен бакинскому зрителю, который всегда любил наш театр и внимательно к нему относился", - признается Шаровский.

Режиссер отмечен наградами двух стран - Азербайджана и России. За заслуги в развитии азербайджанской культуры он удостоен орденов "Шохрат" ("Слава") и "Шараф" ("Честь"), а за вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджане награжден орденом Дружбы и медалью Пушкина.

Как будут отмечать 75-летие Шаровского

Режиссер не очень любит, когда "из юбилейных вечеров устраивают мероприятие с большим количеством выступлений", потому что "театр - это то место, где надо играть и удивлять публику". Поэтому к его 75-летию приурочена премьера - спектакль "Беня Король и другие" по произведениям Исаака Бабеля и Шолом-Алейхема, который поставил сам Шаровский. Премьерные спектакли состоятся 10 и 11 февраля.

Символично, что в феврале этого года Шаровский отмечает не только 75-летие, но и 30-летие в качестве главного режиссера Азербайджанского русского драматического театра. В театре "все время надо начинать с начала", "думать о новых творческих идеях, принимать новые решения", говорит он. "Как тридцать лет назад я волновался, когда смотрел свои спектакли, так же волнуюсь и сейчас. Но сегодня я волнуюсь еще больше", - признается Александр Шаровский.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о 75-летии ректора Бакинской музыкальной академии Фархада Бадалбейли.