Минфин скоро избавится от евро в составе ФНБ

9 фев. 16:42

Долю евро в ФНБ России обнулят до конца текущего года. Это произойдет в рамках приведения структуры фонда в соответствие с нормативной.

Европейскую валюту исключат из Фонда национального благосостояния до 2024 года, рассказал замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

Чиновник пояснил, что доля евро непременно доведена до нуля уже в текущем году.

Замминистра указал, что на сегодня день ФНБ включает и активы в других валютах, однако постепенно состав его будет приводится в соответствие с новой нормативной структурой.

Это означает, что доля юаня в валютных средств не должна превышать 60, еще до 40% может составлять золото.

Как сообщал "Вестник Кавказа", по данным Минфина, за декабрь прошлого года объем ФНБ сократился на 954 млрд рублей.