Израиль меняет вектор иммиграционной политики

9 фев. 16:34

Израилю нужны репатрианты не только из стран постсоветского пространства, но и стран Запада.

Министр алии и интеграции Израиля Офир Соффер начал официальный визит во Францию. Как отмечает ближайшее окружение политика, выбор Франции не случаен, так как в стране существует большая еврейская диаспора, а Израиль заинтересован в репатриантах не только из стран бывшего СССР, но и стран Запада.

Министр провел встречи с лидерами еврейской общины. В ближайшее время будет обнародован комплекс мер, облегчающих возможность репатриации евреев из Франции.

Европейские поворот Соффера знаменует отход от политики, проводившейся его предшественниками. В частности, министр Пнина Тамено-Шете сосредотачивала внимание на иммигрантах из Эфиопии.

Ранее сообщалось, что Израиль и Франция будут разрабатывать план совместных действий против Ирана.