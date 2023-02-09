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Израиль меняет вектор иммиграционной политики

Израиль меняет вектор иммиграционной политики
Израилю нужны репатрианты не только из стран постсоветского пространства, но и стран Запада.

Министр алии и интеграции Израиля Офир Соффер начал официальный визит во Францию. Как отмечает ближайшее окружение политика, выбор Франции не случаен, так как в стране существует большая еврейская диаспора, а Израиль заинтересован в репатриантах не только из стран бывшего СССР, но и стран Запада.

Министр провел встречи с лидерами еврейской общины. В ближайшее время будет обнародован комплекс мер, облегчающих возможность репатриации евреев из Франции.

Европейские поворот Соффера знаменует отход от политики, проводившейся его предшественниками. В частности, министр Пнина Тамено-Шете сосредотачивала внимание на иммигрантах из Эфиопии.

Ранее сообщалось, что Израиль и Франция будут разрабатывать план совместных действий против Ирана.

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