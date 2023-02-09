Посол России: конкретики по газовому хабу в Турции пока нет

9 фев. 16:08

Сроки запуска газового хаба в Турции пока нельзя прогнозировать, предупредил российский посол. Алексей Ерхов отметил, что проект "долгосрочный" и рассчитан на годы.

Вопрос о газовом хабе России в Турции пока не приобрел четких очертаний, переговоры по нему находятся в самом начале, сообщил посол РФ в Анкаре.

По словам Алексея Ерхова, никаких конкретных деталей нет, и предвосхищать результат переговоров бессмысленно, передает РИА Новости.

Сроки постройки газового хаба

Дипломат отметил, что турецкая сторона также не обладает пониманием возможных сроков и в разное время озвучивает разные прогнозы.

В любом случае, по словам Ерхова, они исчисляются не в месяцах, а в годах, так как проект долгосрочный.

Именно поэтому, уверен дипломат, необходимо изначально задать правильное направление развития этого "очень интересного" проекта.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее глава Минэнерго Турции заявил, что работы по строительству хаба вышли на заключительную стадию. Фатих Донмез сообщил, что первая операция с его использованием будет проведена уже в текущем году.