На Кубани продолжается распространение кори

9 фев. 16:07

Заражения корью зафиксированы в Краснодарском крае.

Отделение Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проинформировало о том, что в регионе были зарегистрированы несколько случаев заболевания корью.

Несмотря на то, что были зафиксированы лишь единичные случаи заражения, в ведомстве напомнили о необходимости своевременной вакцинации.

Прививку можно сделать и детям, начиная с 12 месяцев, затем в 6 лет. взрослым нужно вакцинировать до 55 лет.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Грузии из товарооборота изъяли потенциально опасное лекарство.