Иранский посол рассказал, что думает о миссии ЕС в Армении

Урегулирование проблем, существующих в регионе, возможно только в том случае, если над ними работают сами страны этого региона, заявил, комментируя мониторинговую миссию ЕС в Армении, назначенный недавно посол Ирана в Ереване.
Аббас Бадашхан Зохури выразил уверенность в способности стран региона самостоятельно достичь безопасности и мира, опираясь на диалог.
Дипломат признал роль, которую могут сыграть в этом процессе другие страны.
В то же время, обратил внимание посол, мир и безопасность будут обеспечены только тогда, когда шаги для их достижения будут предпринимать сами участники.
О запуске гражданской миссии ЕС в Армении
Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне депутат Европарламента Натали Луазо назвала дату открытия миссии - это 20 февраля. Европарламентарий также сообщила, что в рамках миссии будут работать восемь французских жандармов.
В общей сложности в Армению отправляются около ста евронаблюдателей. Мандат миссии будет действителен в течение двух лет.