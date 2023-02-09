Иранский посол рассказал, что думает о миссии ЕС в Армении

9 фев. 15:19

Посол ИРИ в Ереване прокомментировал гражданскую миссию, которую ЕС отправляет в Армении. Он уверен, что достижение прочного мира возможно только при участии стран, между которыми существуют проблемы.

Урегулирование проблем, существующих в регионе, возможно только в том случае, если над ними работают сами страны этого региона, заявил, комментируя мониторинговую миссию ЕС в Армении, назначенный недавно посол Ирана в Ереване.

Аббас Бадашхан Зохури выразил уверенность в способности стран региона самостоятельно достичь безопасности и мира, опираясь на диалог.

Дипломат признал роль, которую могут сыграть в этом процессе другие страны.

В то же время, обратил внимание посол, мир и безопасность будут обеспечены только тогда, когда шаги для их достижения будут предпринимать сами участники.

О запуске гражданской миссии ЕС в Армении

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне депутат Европарламента Натали Луазо назвала дату открытия миссии - это 20 февраля. Европарламентарий также сообщила, что в рамках миссии будут работать восемь французских жандармов.

В общей сложности в Армению отправляются около ста евронаблюдателей. Мандат миссии будет действителен в течение двух лет.