Россия и Турция ищут альтернативу "Миру"

9 фев. 14:29

Посол РФ в Анкаре: работа двух стран по поиску альтернативы платежной системе продолжается.

Алексей Ершов сообщил о продолжении совместной работы Москвы и Анкары над альтернативой платежной системе "Мир", хотя до подведения итогов еще рано.

По его словам, переходить к подведению итогов преждевременно, пока работа движется. При этом он добавил, что финансовые ограничения могут сильно повлиять на предстоящий туристический сезон.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что платежная система Troy может послужить альтернативой российскому "Миру".