Рекордный водопад Учан-Су сковал лед в Крыму

9 фев. 14:32

Самый высокий водопад Крыма - Учан-Су, расположенной под Ялтой, замерз из-за сильных морозов. Температура на полуострове в эти дни опускается до минус 15 градусов.

Знаменитая крымская достопримечательность - водопад Учан-Су - остановился, превратившись в лед, из-за холодов, об этом сообщила глава ялтинской администрации.

В своем канале в Telegram Янина Павленко опубликовала фото и видео природного чуда, на которых видны сосульки, свисающие с утесов.

Морозы в Крыму

До конца недели в Крыму будут стоять морозы - ночами холодает до минус 15-ти, скорость ветра может достигать 25 м/с.

О водопаде Учан-Су

Учан-Су - самый высокий водопад на полуострове. Он расположен на реке с тем же названием. Вода падает со склона горы Ай-Петри с высоты почти 99 м. Этим объясняется и название водопада, которое переводится с тюркского как "летящая вода".

Как сообщал "Вестник Кавказа", летом 2021 года после мощного циклона, прошедшего по Крыму, уровень воды в водопаде достиг 50-летнего максимума. Множество туристов съезжались, чтобы посмотреть на необычное природное явление.