Рекордный водопад Учан-Су сковал лед в Крыму

Знаменитая крымская достопримечательность - водопад Учан-Су - остановился, превратившись в лед, из-за холодов, об этом сообщила глава ялтинской администрации.
В своем канале в Telegram Янина Павленко опубликовала фото и видео природного чуда, на которых видны сосульки, свисающие с утесов.
Морозы в Крыму
До конца недели в Крыму будут стоять морозы - ночами холодает до минус 15-ти, скорость ветра может достигать 25 м/с.
О водопаде Учан-Су
Учан-Су - самый высокий водопад на полуострове. Он расположен на реке с тем же названием. Вода падает со склона горы Ай-Петри с высоты почти 99 м. Этим объясняется и название водопада, которое переводится с тюркского как "летящая вода".
Как сообщал "Вестник Кавказа", летом 2021 года после мощного циклона, прошедшего по Крыму, уровень воды в водопаде достиг 50-летнего максимума. Множество туристов съезжались, чтобы посмотреть на необычное природное явление.