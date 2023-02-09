Россия теряет влияние в Азии?

По данным австралийского института Лоуи, Россия заняла пятое место в списке самых влиятельных стран в Азии. Ее опередили такие государства, как США, Китай, Япония и Индия.

Австралийский институт Лоуи ежегодно публикует рейтинги региональной влиятельности государств. Их могущество оценивается экспертами по более чем 130 критериям восьми ключевых направлений: военный потенциал и оборонное сотрудничество, экономика и экономические отношения, дипломатическое и культурное влияние, а также устойчивость и обеспеченность ресурсами. Благодаря экономической стабильности и устойчивости к санкциям, ресурсам и ядерному оружию Россия стабильно оказывается в списке лидеров в Азии. Однако из-за того, что индекс влияния включает множество критериев, к сожалению, сейчас мы уступаем другим региональным силам.

Россия - это Азия?

Одна из главных причин снижения российского рейтинга в Азии никак не связана с политикой и курсом страны. Дело в нашей географии. Как пишут австралийцы, Россия находится на периферии Азии, и ее влияние в регионе существенно ограничивается географическим положением. Действительно, если посмотреть на карту, то там мы увидим, что все товаропотоки между Европой и Азией, ЕС и Китаем, ЕС и Японией, то есть крупнейшими торговыми игроками, проходят мимо РФ.

Зато маленький Сингапур, контролирующий стратегический Малакский пролив, хорошо наживается на транзите. Кстати, несмотря на свои размеры, Сингапур занимает восьмое место в Азии по влиятельности, находясь между Южной Кореей и Индонезией.

Еще одним важным фактором остается демография. Три страны превосходят Россию по населению, а Япония несильно уступает.

Доля ВВП России в регионе

Другими проблемами, ограничивающими российское влияние, остаются экономика, финансы и мягкая сила. По уровню ВВП, неважно, считаем ли мы номинально или по паритету покупательной способности, Россия уступает и США, и Китаю, и Японии, и Индии.

В финансовом отношении доллар и йена - мировые резервные валюты, юань - де-факто резервная валюта, а рупия - таковая для стран своего субрегиона. Кроме того, Токио, Шанхай, Нью-Йорк остаются мировыми финансовыми столицами, а российских городов в списке нет. По экспортным показателям, Китай, США и Япония — тоже являются мировыми лидерами.

Мягкая сила России

Если говорить о дипломатии и мягкой силе, то по первому критерию Россия смотрится вполне прилично. Россия создала ряд союзов и блоков, такие как ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и систему партнерских отношений с нейтральными странами, как Азербайджан, и теми, кто имеет тесные связи с США и НАТО, как Турция, Саудовская Аравия, Катар и Эмираты.

В последние годы влияние России на Ближнем Востоке и Африке укрепляется. Но в мягкой силе потенциал хоть и огромный, но не до конца реализованный. Индия с ее Болливудом и Южная Корея с ее кейпопом сильно продвинулись в этом направлении, но Россия с Достоевским, Чайковским и балетом не входит даже в десятку в этом списке.

Азия - это будущее

Конечно сейчас положение дел у других азиатских гигантов тоже не идеальное. Китай только оправляется от последствий локдауна, Япония стареет, а США поднадоели всему миру своей деструктивной активностью. При этом Россия удерживает пятое место, несмотря на то, что на нее ополчились 50 стран из-за Украины.

Смотря наперед, надо понимать, что будущее мировой политики за Азией. Центр тяжести по главным показателям - финансы, демография, экономика и армия - смещается именно в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому, даже если мы сейчас заняты и поглощены санкциями и боевыми действиями на Украине, надо понимать, что завтра борьбу за глобальное влияние придется вести за тысячи километров к востоку от Донбасса. Если мы об этом не задумаемся и не займемся развитием Дальнего Востока, им станут заниматься совсем другие люди.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о высокой оценке Россией отношений с Китаем.