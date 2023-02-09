Летнюю резину отменили автомобилистам Махачкалы

9 фев. 14:21

В связи с приближающейся ненастной погодой в Махачкале введены ограничения для автомобилистов.

Автоинспекторы предупреждают, что на участке трассы «Кавказ» в Махачкале вводятся временные ограничения для водителей, не сменивших летнюю резину на зимнюю. Кроме того, запрещен проезд грузовиков.

Уточняется, что ограничения действуют на участке, который начинается у торгового дома «Киргу» до поворота в поселке Талги.

В автоинспекции также сообщили, что закрытый участок можно объехать через административную территорию Махачкалы.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что Ставрополь продолжают чистить после небывалого ночного снегопада.