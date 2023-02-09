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Ядовитое лекарство изъяли из продажи в Грузии

Ядовитое лекарство изъяли из продажи в Грузии
Из-за обнаруженных на производстве препарата загрязнениях, Дипроспан изъят из аптек.  

Лекарственный препарат Дипроспан был изъят из продажи после обнаружения на производстве загрязнений потенциальными частицами нержавеющей стали.

Как отметили в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности страны, в настоящее время препарат является одним самых востребованных лекарственных средств у людей, страдающих болями в суставах.

Решение об изъятии препарата было принято после проверки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Грозном заработало уникальное для СКФО отделение «скорой».

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