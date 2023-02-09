Ядовитое лекарство изъяли из продажи в Грузии

9 фев. 14:06

Из-за обнаруженных на производстве препарата загрязнениях, Дипроспан изъят из аптек.

Лекарственный препарат Дипроспан был изъят из продажи после обнаружения на производстве загрязнений потенциальными частицами нержавеющей стали.

Как отметили в Агентстве регулирования медицинской и фармацевтической деятельности страны, в настоящее время препарат является одним самых востребованных лекарственных средств у людей, страдающих болями в суставах.

Решение об изъятии препарата было принято после проверки.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Грозном заработало уникальное для СКФО отделение «скорой».