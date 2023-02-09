Грузовикам разрешили проезд по трассе М-4 "Дон"

9 фев. 13:32

Улучшение погодных условий позволило снять ограничения по трассе Новороссийск-Геленджик для грузовых автомобилей.

Дорожные службы Кубани сняли запрет на передвижение на участке трассы М-4 "Дон" между Новороссийском и Геленджиком, который был введен 6 февраля из-за снегопада и ураганного ветра, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Движение всех видов транспорта по автодороге М4 "Дон" в сторону города Геленджика с 12:00 мск разрешено в штатном режиме, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", ограничения на передвижение по дорогам грузовых автомобилей на трассе М-4 "Дон" из Новороссийска до Геленджика были введены из-за сильного ветра, бушевавшего в регионе.