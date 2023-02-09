ТЭЦ-3 запускается в Астане

9 фев. 13:06

Уже в этом году в столице Казахстана будет запущена ТЭЦ-3.

В 2023 году будет произведен запуск ТЭЦ-3, пообещал аким города на встрече с жителями одного из столичных районов.

Ранее жители района неоднократно выражали беспокойство по поводу проблем с отоплением, возникших после того, как были ликвидированы все кооперативы собственников квартир и управляющих компаний. На их месте были создано объединение собственников имущества. Итогом реформ стало то, что значительное число многоэтажек оказались не готовы к холодам.

В этой связи аким заверил, что уже в этом году в городе заработает ТЭЦ-3, кроме того, ведется работа над двумя газовыми тепловыми электростанциями.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что самолеты Air Astana снова будут летать в Пекин из Астаны.