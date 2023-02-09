Ростовчане сегодня снова могут остаться без воды

В Ростове-на-Дону сегодня опять возможны перебои с водоснабжением, предупредили в городском "Водоканале".
Причина возможного катаклизма – новый сбой в работе водозаборных сооружений, вызванный образованием шуги в Дону – из-за холодов речная вода кристаллизуется, что серьезно затрудняет работу оборудования коммунальщиков, вынужденных снижать давление в системе, передает "АиФ-Ростов".
Специалисты всячески стараются поддерживать достаточное давление в городской сети, однако жителям порекомендовали все же создать необходимые запасы.
Напомним, "Вестник Кавказа" писал, что аналогичная ситуация произошла в городе накануне, когда из-за мелких льдинок, образовавшихся в реке Дон на фоне резкого похолодания, донские коммунальщики до минимума сократили напор в системе водоснабжения Ростова-на-Дону.