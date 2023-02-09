Тысячи жителей Дагестана остаются без света

9 фев. 12:05

Ремонтные работы для восстановления подачи электроэнергии продолжаются в Дагестане.

Утром в четверг в Дагестане произошли массовые отключения электричества, в настоящее время без света остаются около 30 тыс человек.

Такая ситуация сложилась из-за того, что сетевые компании ненадлежащим образом использовали электросетевым оборудованием. Также к отключениям привела перегруженность сетей.

В пресс-службе министерства энергетики и тарифов республики сообщили о том, что в настоящее время на авариных местах работают ремонтные бригады.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Дагестане был перевыполнен план по догазификации.