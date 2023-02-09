Спикеру армянского парламента пришлось оправдываться из-за соболезнований Турции

9 фев. 11:52

Власти Армении рассказали, почему не соболезновали Ирану в связи с землетрясением в Хое.

Председатель Национального собрания Армении объяснил, почему власти страны направили официальные соболезнования в связи с землетрясением Турции, но не Ирану.

Алену Симоняну пришлось оправдываться перед депутатом от националистической фракции "Армения".

Оправдания Симоняна

По словам представителя правящего "Гражданского договора", он не сомневается в правильности того, что он выразил соболезнования Анкаре в связи с разрушительным землетрясением.

Политик подчеркнул, что жертвами трагедии стали тысячи человек, и напомнил, что с такой катастрофой сталкивалась раньше сама Армения.

"В человеческом плане мы армяне, христиане, не можем не отреагировать", - сказал Симонян.

Землетрясение в Иране

Говоря о ситуации с землетрясением в иранском городе Хой, спикер парламента уточнил, что в нем погибли три человека.

Председатель парламента признал, что, вероятно, Еревану необходимо было направить соболезнования и Тегерану, передает Sputnik Армения.

В то же время, указал Симонян, в случае с Турцией соболезнования Анкаре направляет весь мир, это сделал даже Кипр.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне стало известно, что Армения направляет в Турцию 27 спасателей, которые примут участие в ликвидации последствий землетрясения.