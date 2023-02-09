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Ставрополь откапывают после небывалого снегопада

Ставрополь откапывают после небывалого снегопада
Более 110 единиц техники вышли на дорогой Ставрополя после сильного снегопада.

В настоящее время краевую столицу из снежного плена вызволяет 110 снегоуборочных машин. За ночь на дороги ставропольской столицы было высыпано около 1,5 тыс т реагентов.

Особое внимание коммунальщики уделяют маршрутам общественного транспорта. Также в первую очередь расчищают подъезды к соцобъектам, спускам и подъемам проезжих частей.

По словам мэра города Ивана Ульянченко, «работы предстоит еще очень много», однако благодаря улучшению погоды, сейчас есть возможность переключиться с главных магистралей на расчистку жилых кварталов.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, что в столичный регион придет оттепель.

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